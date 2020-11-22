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В МИД Белоруссии заявили о стремлении проводить многовекторную политику

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Россия останется стратегическим партнёром, но и от других направлений страна отказываться не будет.

"Мы всегда говорили о том, что Россия является для нас нашим стратегическим союзником, главным партнёром. И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. Но отказываться от других направлений Беларусь тоже не собирается", - заявил Макей в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

По словам главы Белорусии, более 50% экспорта "мы поставляем в страны Европейского союза, дальней дуги, дальнего зарубежья, другие государства".

Макей подчеркнул, что "ни в коей мере нельзя упрекать Беларусь в том, что она стремится проводить многовекторную политику".

"В этом лежит выживание Беларуси как государства",- резюмировал он.

Белоруссия

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