В Торонто ввели новые ограничения из-за COVID-19

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Торонто с понедельника начинают действовать новые ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщает газета Toronto Star.

Работу прекращают кинотеатры, казино, музеи и зоопарки. Запрещается встречаться в помещениях с лицами, проживающими в других домах, а количество участников встреч на улице не должно превышать 10 человек.

В Торонто, который считается крупнейшим городом Канады, также приостановили работу все спортзалы. Отелям разрешено продолжить работу, но расположенные на их территории бассейны должны быть закрыть.

Бары и рестораны в свою очередь могут работать только навынос или осуществлять доставку. Подобные ограничительные меры, как ожидается, будут действовать 28 дней.

За время пандемии в Канаде зафиксировали 330 тыс. случаев заражения COVID-19, более 11 тыс. человек скончались. Еще свыше 260 тыс. выздоровели.