Российские саперы приступили к разминированию в Карабахе
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия перебросила в Нагорный Карабах специальную технику для разминирования, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Для ускорения возвращения мирной жизни в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе переброшены более 100 специалистов, а также 13 единиц специальной техники Международного противоминного центра Минобороны России, в их числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", - сказал Конашенков на брифинге.
По его словам, специалисты Международного противоминного центра, совершив марш Ереван-Горис-Степанакерт, приступили к выполнению задач в наиболее пострадавших во время конфликта районах Нагорного Карабаха.
"Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - отметил также представитель ведомства
Как следует из видео Минобороны РФ, помимо роботов в Карабах также перебрасываются кинологи с минно-розыскными собаками.
Как сообщили ранее в понедельник в Минобороны РФ, самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе.
Отряды разминирования Международного противоминного центра Минобороны России, комплектуемые исключительно военнослужащими по контракту, способны выполнять задачи по разминированию местности в различных физико-географических условиях как вручную, так и с применением расчетов минно-розыскной службы, робототехнических средств, говорится в сообщении.
Международный противоминный центр Вооруженных Сил РФ (Нахабино, Подмосковье) сформирован 1 августа 2014 года. Центр готовит специалистов по разминированию в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности Организации объединенных наций IMAS.
"Уран-6" предназначен для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов. Роботы этой модели активно применялись в ходе сирийской кампании. В частности, отряды международного противоминного центра использовал их при разминировании Пальмиры и Алеппо. По итогам применения робота в Сирии он был модернизирован, благодаря чему взрывоустойчивость робота повысилась с 4 до 10 кг.
Робот производится 766 "УПТК". Предприятие помимо него выпускает роботов-пожарных "Уран-14" и ударных роботов "Уран-9".