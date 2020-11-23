Российские саперы приступили к разминированию в Карабахе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия перебросила в Нагорный Карабах специальную технику для разминирования, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Для ускорения возвращения мирной жизни в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе переброшены более 100 специалистов, а также 13 единиц специальной техники Международного противоминного центра Минобороны России, в их числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", - сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, специалисты Международного противоминного центра, совершив марш Ереван-Горис-Степанакерт, приступили к выполнению задач в наиболее пострадавших во время конфликта районах Нагорного Карабаха.

"Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - отметил также представитель ведомства

Как следует из видео Минобороны РФ, помимо роботов в Карабах также перебрасываются кинологи с минно-розыскными собаками.

Как сообщили ранее в понедельник в Минобороны РФ, самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Отряды разминирования Международного противоминного центра Минобороны России, комплектуемые исключительно военнослужащими по контракту, способны выполнять задачи по разминированию местности в различных физико-географических условиях как вручную, так и с применением расчетов минно-розыскной службы, робототехнических средств, говорится в сообщении.