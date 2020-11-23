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Российский миротворец ранен при взрыве мины в Нагорном Карабахе

Российский миротворец ранен при взрыве мины в Нагорном Карабахе
Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время работ по разминированию дороги Степанакерт-Горис
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российский офицер получил ранения в Нагорном Карабахе в результате подрыва мины, сообщает Минобороны РФ.

Также погиб один азербайджанский военный. Кроме того, ранены четыре сотрудника МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Военнослужащий РФ доставлен в Баку, угрозы его жизни нет.

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Взрыв мины произошел в районе населенного пункта Мадагиз.

В Тертерском районе работала совместная группа по поиску тел погибших. В составе группы были российские миротворцы, представители вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного Комитета Красного креста.

В Минобороны РФ отметили, что совместные группы созданы по инициативе командования российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе. Задача этих групп - поиск и передача тел погибших в ходе конфликта.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с полуночи 10 ноября по Москве объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Нагорный Карабах Минобороны Азербайджан

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