Российский миротворец ранен при взрыве мины в Нагорном Карабахе

Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время работ по разминированию дороги Степанакерт-Горис Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российский офицер получил ранения в Нагорном Карабахе в результате подрыва мины, сообщает Минобороны РФ.

Также погиб один азербайджанский военный. Кроме того, ранены четыре сотрудника МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Военнослужащий РФ доставлен в Баку, угрозы его жизни нет.

Взрыв мины произошел в районе населенного пункта Мадагиз.

В Тертерском районе работала совместная группа по поиску тел погибших. В составе группы были российские миротворцы, представители вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного Комитета Красного креста.

В Минобороны РФ отметили, что совместные группы созданы по инициативе командования российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе. Задача этих групп - поиск и передача тел погибших в ходе конфликта.