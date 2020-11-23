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Эффективность вакцины AstraZeneca в 62% связали с аденовирусом шимпанзе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российская вакцина "Спутник V" демонстрирует большую эффективность по сравнению с препаратом от AstraZeneca, поскольку в ней используется аденовирус человека, а не шимпанзе, считает российский разработчик.

"Возможная причина 62% эффективности препарата AstraZeneca заключается в том, что иммунитет к аденовирусному вектору шимпанзе, возникающий после первого укола, делает второй укол неэффективным", - говорится в сообщении в твиттер-аккаунте "Спутника V" в понедельник.

В нем отмечается, что в российской вакцине эта проблема не возникла, потому что было использовано "два разных аденовирусных вектора человека для двух прививок (эффективность 92%)".

Ранее в понедельник сообщалось, что вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии.

"Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11,636) показал среднюю эффективность в 70% (случаев - ИФ)", - говорилось в пресс-релизе компании.

Сообщается, что участники получали два разных варианта дозирования вакцины. Один режим дозирования показал эффективность на уровне 90%, другой - на уровне 62%.

В ВОЗ ранее заявляли, что для признания безопасной вакцина должна быть эффективной в 50% случаев.

Спутник V AstraZeneca Коронавирус

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