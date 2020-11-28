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В ВОЗ призвали страны наращивать тестирование на COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Страны, где отмечается снижение заболеваемости коронавирусом COVID-19, тем не менее, не должны расслабляться, заявила в пятницу руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на COVID-19 Мария ван Керхове.

Она призвала все страны наращивать масштабы тестирований на COVID-19 в рамках подготовки к возможным будущим вспышкам болезни. Она отметила, что в ВОЗ не хотели бы видеть ситуацию, когда страны вынуждены переходить от локдауна к локдауну.

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Согласно данным статистического сайта Worldometers, в мире за время пандемии выявили более 61,63 миллиона случаев COVID-19, свыше 1,44 миллиона инфицированных умерли. Выздоровели более 42,62 миллиона человек.

Однако в ВОЗ предупреждали, что потенциальные вакцины от коронавируса, которые могут получить одобрение надзорных органов США в середине декабря, уже не смогут смягчить нынешнюю волну коронавируса, с которой сталкиваются разные страны.

ВОЗ коронавирус COVID-19

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