В Эстонии на экс-министра завели дело о перевозке шестерых детей в служебной машине

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Эстонии возбудила дело о проступке в отношении бывшего министра образования и науки Майлис Репс. Ей вменяют использование служебного автомобиля в личных целях.

Делопроизводство происходит в соответствии с антикоррупционным законодательством.

Издание Ohtuleht на прошлой неделе сообщило, что служебный водитель Репс возит ее шестерых детей в школу и на кружки. Публикация с фотографиями была сделана после трех дней наблюдений. Бывший водитель рассказал журналистам, что возил детей министра больше, чем ее саму, напоминает Delfi.

20 ноября Репс подала в отставку. Она заявила, что совершила ошибку, попытавшись совместить роли министра и матери, и берет на себя политическую ответственность за эту ошибку. Чтобы обеспечить детям безопасное воспитание, она решила уйти с поста министра, но останется депутатом парламента.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 21 ноября с сожалением приняла отставку Репс, которая четырежды занимала пост министра образования и науки Эстонии

Прокуратура не нашла признаков преступления ни в действиях бывшего министра, ни в действиях журналистов Ohtuleht, которые за ней следили.