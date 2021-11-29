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В Эстонии экс-министра будут судить за перевозку шестерых детей на служебном авто

Расследование показало, что она не раз допускала нецелевое использование бюджетных средств

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Государственная прокуратура Эстонии сообщила, что предъявила бывшему министру образования и науки Майлис Репс обвинение в присвоении бюджетных средств и мошенничестве. Ее дело направлено в суд.

Репс 20 ноября 2020 года подала в отставку после публикаций в СМИ о том, что она - мать-одиночка с шестью детьми - использовала служебный автомобиль с шофером, чтобы возить детей в детский сад, школу и на кружки. По версии журналистов, она брала деньги из бюджета министерства на оплату проживания с родственниками в гостинице и на покупку авиабилетов для всей семьи, а также на отмечание дня рождения в ресторане. Ей также вменили, что дома она поставила кофемашину Jura, которая официально числится на балансе министерства.

После отставки министра началось полицейское расследование в рамках делопроизводства о служебном проступке. Оно выявило, что Репс допускала нецелевое использование государственных денег неоднократно и в большем размере, чем писали журналисты. Поэтому на бывшую чиновницу завели уголовное дело.

В официальном обвинении говорится, что Репс присвоила и растратила около 7500 евро из бюджета министерства, передает Delfi. Экс-министра обвинили в том, что она поручала подчиненным задания, связанные с ее детьми, незаконно использовала топливную карточку министерства и отмечала свой день рождения в помещениях ведомства и за его счет. По версии следствия, министерство действительно купило министру для дома кофемашину, покрывало расходы на перелеты и отдых ее родственника, а также оплатило юбилейный банкет Репс в ресторане.

После отставки Репс вернулась в парламент, куда ранее прошла по спискам партии Центра. 26 октября 2021 года парламент лишил ее депутатской неприкосновенности.

Репс была министром образования и науки в трех составах правительства, в 2016 году она баллотировалась на пост президента.

Майлис Репс Эстония Госпрокуратура Эстонии

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