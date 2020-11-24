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Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира
Наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян
Фото: Reuters

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян номинированы на Нобелевскую премию мира членом британской палаты лордов Уильямом Дэвидом Тримблом, сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, лидеры государств номинированы на Нобелевскую премию за заключение мирного соглашения, которое положило начало нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

Североирландец Тримбл в 1998 году был лауреатом Нобелевской премии мира в 1998 году за усилия в решении конфликта в Северной Ирландии. В связи с этим офис Нетаньяху полагает, что Нобелевский комитет с большей вероятностью рассмотрит номинацию.

Если израильский премьер получит премию, он станет четвертым лауреатом награды из этой страны. Нобелевская премия мира вручается с 1901 года.

В середине сентября в Вашингтоне состоялась церемония подписания соглашения о нормализации связей Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Позже Израиль и ОАЭ ратифицировали соглашение.

До этого с Израилем устанавливали дипотношения только две арабских страны - Египет в 1979 году и Иордания в 1994 году.

В 1978 году тогдашний президент Египта Анвар Садат и премьер Израиля Менахем Бегин были удостоены Нобелевской премии мира за подготовку и заключение основополагающих соглашений с Израилем.

Нобелевская премия Израиль Биньямин Нетаньяху ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян

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