Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН.

В Нобелевском комитете отметили, что премия присуждена "за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами, и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".

Программа была создана в структуре ООН в 1961 году для борьбы с голодом и нищетой.

Нобелевский комитет заранее не раскрывает список потенциальных кандидатов на получение премии мира, однако в СМИ попадает информация об отдельных инициативах. В частности, сообщалось о выдвижении президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и оппозиционера Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что церемонию вручения Нобелевской премии мира 10 декабря планируется провести в очной форме, но с ограниченным числом участников.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. За всю историю Нобелевскую премию мира получили только два наших соотечественника: академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев - в 1990 году.