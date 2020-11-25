На Украине вновь возросло суточное число заболевших COVID-19

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 8 420 человек, умерли 229 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1 818 человек; летальных случаев - 229; выздоровело - 8 420 человек", - написал Степанов в фейсбуке в среду утром.

Накануне, 24 ноября в Украине было зафиксировано 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 23 ноября сообщалось о 10 945 случаях инфицирования коронавирусом; 22 ноября медики выявили 12 073 новых случая; 21 ноября был зафиксирован антирекорд - 14 580 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 661 858 человек, 11 492 человека умерли от COVID-19, выздоровели 307 778 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Украина, как и многие другие государства, в марте объявила локдаун в целях борьбы с коронавирусом. С конца весны ограничительные меры поэтапно смягчались, но уже в конце лета началось новое ужесточение карантинного режима из-за роста числа заболевших COVID-19. Правительство страны в начале ноября решило ввести на трехнедельный период жесткий карантин в выходные дни, чтобы избежать полного локдауна.