Премьер Украины не исключил введения "новогоднего" карантина в стране

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключил возможности введения в стране карантина на новогодние праздники.

"О введении более жестких мер в настоящее время речь не идет, но мы понимаем: конец декабря и начало новогодних праздников - это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И это может значительно подтолкнуть болезнь, чего наша медицинская система может не выдержать", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.

Шмыгаль уточнил, что по инициативе президента правительство разработало программы помощи гражданам и бизнесу и рассчитывает на поддержку парламента.

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных инициативах поддержки людей и бизнеса, если будет усилен карантин. Подчеркну: мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности к возможному введению карантина на зимние праздники", - указал премьер.