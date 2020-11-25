В Карабах из Армении после прекращения боев вернулись около 15 тыс. жителей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - За сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более двух тысяч беженцев, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Всего же в места прежнего проживания вернулись уже около 15 тыс. жителей, ранее вынужденно покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

Он также сообщил, что режим прекращения огня в регионе соблюдается по всей линии соприкосновения.

Представитель Минобороны РФ отметил, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха.

"Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в северной и южной зонах ответственности российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах", - сказал Конашенков.

С 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. В регионе развернут миротворческий контингент РФ.