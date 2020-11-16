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Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе
Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В районах проведения миротворческой операции в Карабахе вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил, ведется круглосуточный мониторинг обстановки, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Контроль за соблюдением режима прекращения огня и всех боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти - в северной. В Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений", - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что "режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения".

Российские миротворцы выставили наблюдательный пост у древнего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе на севере Нагорного Карабаха, обсуждается вопрос о свободном посещении святыни верующими. По трехстороннему соглашению Кельбаджарский район переходит под контроль Азербайджана. Ранее из Дадиванка в Армению начали переправлять церковные реликвии.

Российские военно-транспортные самолеты выполнили 140 рейсов для переброски миротворцев в Нагорный Карабах. Конашенков сообщил, что переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами Ил-76 и Ан-124 продолжается.

"В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией. В соответствии с указом президента Российской Федерации Минобороны России организовано формирование на территории Нагорного Карабаха Межведомственного центра гуманитарного реагирования", - сказал Конашенков.

Он отметил, что для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

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Минобороны России Нагорный Карабах

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