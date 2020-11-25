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Siemens и Deutsche Bahn объединят усилия по созданию водородного поезда

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Германская компания Siemens и оператор железных дорог страны Deutsche Bahn (DB) разработают действующий на водороде экологичный региональный поезд.

Также в рамках совместного проекта они намерены создать инфраструктуру (производство "зеленого" водорода и возможности для заправки) и провести испытания поезда в реальных условиях в течение 2024 года, сообщает Deutsche Welle.

Непосредственная задача проекта – отработать механизм замены дизельных локомотивов, используемых в Германии на неэлектрифицированных железнодорожных участках и выбрасывающих в атмосферу значительные объемы CO2, на более экологически чистые водородные поезда.

"Этот проект является для нас большим шагом в направлении защиты окружающей среды и "зеленой" мобильности – мобильности завтрашнего дня", - заявил Эльмар Цайлер, возглавляющий в компании Siemens Mobility подразделение пригородных и региональных поездов, в интервью изданию.

"В Германии водородные поезда будут использоваться в региональном сообщении, поскольку маршруты поездов дальнего следования полностью электрифицированы, - подчеркнул он. - В других странах это не всегда так, поэтому там такие поезда можно будет эксплуатировать и на дальних дистанциях. У нашего Mireo Plus H дальность пробега составит 600 километров".

Водородный поезд Siemens будет создан на платформе Mireo. Это новое поколение электропоездов, первые экземпляры были сданы в эксплуатацию летом 2020 года. Они приходят на смену модели Desiro, известной в России под названием "Ласточка".

"Mireo - новейший поезд, полностью нацеленный на энергоэффективность и низкую стоимость жизненного цикла", - сказал Цайлер. Он отметил, что водородный вариант, который получит приставку Plus H, будет отличаться высоким КПД и сможет развивать скорость до 160 км/ч. Инновационная технология позволит заправляться всего за 15 минут, примерно столько же требуется и дизельному тепловозу.

Обеспечивать заправку, а также производство водорода будет DB. "Этим проектом мы в очередной раз доказываем, что Deutsche Bahn занимается не только мобильностью, но является и технологическим концерном", - заявила член правления компании Сабина Йешке.

Подразделение DB Energie будет использовать электроэнергию из возобновляемых источников, чтобы методом электролиза производить водород из обычной воды. Хранить сжатый водород будут в газовозе, который собираются использовать не только для заправки поезда, но и для возможных других проектов.

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint производства французской компании Alstom начал регулярно возить пассажиров между городами Бремерфёрде, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе ФРГ еще в сентябре 2018 года.

Неэлектрифицированными в ФРГ остаются около 13 тыс. километров железнодорожных путей, то есть около 39%.

Siemens Deutsche Bahn Германия

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