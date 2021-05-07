Siemens увеличила чистую прибыль во II финквартале более чем втрое

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG зафиксировала рост чистой прибыли на 247% во втором квартале 2021 финансового года и улучшила прогноз на текущий год в целом.

Как сообщается в пресс-релизе германской компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 31 марта, составила 2,27 млрд евро по сравнению с 652 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Показатель включает в себя единовременный доход в размере 900 млн евро, связанный с закрытием в марте сделки по продаже подразделения Flender GmbH, одного из ведущих мировых производителей приводной техники, инвестиционной фирме Carlyle Group Inc.

Скорректированная EBITA промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - подскочила в прошедшем квартале на 32%, до 2,09 млрд евро с 1,59 млрд евро. Рентабельность этих подразделений повысилась до 15,1% с 12,1% годом ранее.

Квартальная выручка Siemens составила 14,67 млрд евро, увеличившись на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем заказов, полученных в январе-марте, вырос на 8%, до 15,88 млрд евро.

Выручка подразделения программных решений и технологий (Digital Industries) выросла на 9%, до 4,03 млрд евро, департамента интеллектуальной инфраструктуры (Smart Infrastructure) - на 1%, до 3,56 млрд евро. Доходы подразделения транспортного машиностроения (Mobility) практически не изменились, составив 2,27 млрд евро Подразделение Siemens Healthineers, выпускающее диагностическое медицинское оборудование, увеличило выручку на 8%, до 3,97 млрд евро.

Аналитики, опрошенные компанией, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 1,56 млрд евро, выручку - 14,13 млрд евро, объем заказов - 15,07 млрд евро.

С учетом хорошим показателей за первое финансовое полугодие Siemens повысила прогноз на весь финансовый год, который завершится 30 сентября 2021 года. Компания ожидает теперь, что чистая прибыль составит 5,7-6,2 млрд евро вместо ранее прогнозировавшихся 5-5,5 млрд евро.

Акции Siemens дорожают на 2,3% на торгах в пятницу. С начала 2021 года капитализация компании увеличилась на 21,9%, до 111,9 млрд евро.