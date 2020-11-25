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Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству признать НКР

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сенат Франции в среду принял резолюцию с призывом к правительству признать Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал лишь один.

"Очень горжусь голосованием сената, который потребовал 305 голосами из 306, чтобы правительство признало Нагорно-Карабахскую Республику", - написал в твиттере председатель фракции от партии "Республиканцы" Брюно Ретайо, один из авторов принятого документа.

Резолюция носит только рекомендательный характер. Однако, по мнению Ретайо, она имеет целью сделать из этого предложения независимости НКР инструмент, который можно задействовать на переговорах об установлении прочного мира в Карабахе.

Принятая резолюция призывает французское государство оказать значительную гуманитарную помощь армянской стороне, а также потребовать международного расследования военных преступлений.

В документе содержится призыв к возврату перемещенных лиц и защите армянского культурного и религиозного наследия.

В ходе дискуссии в сенате госсекретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан подверг сомнению инициативу сенаторов. Он заявил, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не принесет пользы никому – ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции.

Реакция Армении

"Сенат Франции принял историческое решение. Международное признание Арцаха (армянское название Карабаха - ИФ) входит в международную повестку", - написал премьер Армении Никол Пашинян в фейсбуке.

В столице самопровозглашенной НКР Степанакерте также приветствовали принятие резолюции.

"Выражаем глубокую признательность сенаторам, всем лицам и организациям, благодаря усилиям которых стало возможным принятие этого исторического решения. Отмечаем важность смелой позиции Сената Франции, призвавшего правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание предметом переговоров по установлению долгосрочного мира", - говорится в заявлении МИД НКР.

"Выражаем надежду, что данное решение Сената вдохновит на принятие резолюций подобного содержания и аналогичной силы, в первую очередь, в Национальном Собрании Франции, а также в других странах мира", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что международное признание независимости НКР исходит из принципов справедливости и равноправия народов и внесет важный вклад в дело обеспечения большей безопасности, стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе.

Франция Нагорно-Карабахская Республика  НКР

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