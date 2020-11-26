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Баку вручил ноту протеста послу Франции из-за резолюции по Карабаху

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Посол Франции в Баку Закари Гросс во вторник был вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с резолюцией, принятой 25 ноября французским Сенатом по Нагорному Карабаху.

"До посла Франции было доведено, что резолюция Сената противоречит международному праву, Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, резолюциям Совбеза ООН от 1993 года", - сообщает МИД Азербайджана.

Посол, в свою очередь, заявил, что доведет до сведения Парижа позицию МИД Азербайджана.

Как сообщалось, Сенат Франции в резолюции, принятой в среду почти абсолютным большинством, обвинил французские власти в бездействии по отношению к событиям в Нагорном Карабахе и призвал признать независимость НКР.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Франция Азербайджан

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