Во Франции четырем школьникам предъявили обвинения из-за убийства учителя

Марш в память об убитом учителе Самюэле Пати во французском городе Конфлан-Сент-Онорин Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Еще четырем школьникам предъявили обвинения в связи с вызвавшим большой резонанс во Франции убийством учителя истории Самюэля Пати, сообщает телеканал BFMTV.

Трех из них следователи считают "сообщниками совершившего убийство террориста". Кроме того, одна школьница обвиняется в распространении не соответствующей действительности информации об учителе.

Теперь в общей сложности в деле Пати 14 фигурантов. Семерым предъявили обвинения 22 октября, из них двое - несовершеннолетние. Еще троих задержали 6 ноября, среди них - двое 18-летних мужчин и 17-летняя девушка, подруга одного из них.

16 октября 18-летний чеченец, убил и обезглавил Самюэля Пати, преподавателя истории, географии и обществоведения в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем. Убийца родился в Москве и получил во Франции статус беженца. Ранее он угрожал людям в соцсетях, в том числе своему учителю. Молодой человек был застрелен при задержании в городе Эраньи.

За несколько дней до гибели преподаватель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, что возмутило местных радикальных исламистов. При этом, как выяснилось, преподаватель очень аккуратно затронул тему карикатур на пророка, с уважением отзывался об исламе и разрешил выйти из класса тем, кто не хочет смотреть на карикатуры.