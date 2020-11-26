В Грузии с субботы введут новые коронавирусные ограничения

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Грузии в связи с распространением коронавируса с субботы, 28 ноября, вводит новые временные ограничения на работу муниципального и междугороднего транспорта, торговых центров, магазинов, кроме продовольственных, ресторанов, культурных и спортивных учреждений.

Также увеличивается время действия комендантского часа в пяти городах Грузии, введенного с 9 ноября, - на один час с 21:00 до 5:00. Новые ограничения будут действовать с 28 ноября до 1 февраля.

"Ситуация сложная, но она управляема. Мы вводим в связи с ростом заражения COVID-19 точечные ограничения. С 28 ноября до 24 декабря в восьми крупных городах все торговые центры переходят на работу на вынос. Будут остановлены муниципальный и междугородний транспорт. С 16 января до 1 февраля введенные ограничения будут действовать только по выходным дням", - заявил на брифинге в четверг премьер-министр Георгий Гахария.

Он также сообщил, что в Тбилиси вместе с автомобильным муниципальным транспортом будет остановлено и метро. Разрешается передвижение на личном автотранспорте и такси.

Премьер отметил, что в Грузии без всяких ограничений продолжат работу аграрные рынки, продовольственные магазины, салоны красоты, аптеки, банки.

"На период двухмесячных ограничений продолжат работу все производственные предприятия, продолжатся строительные работы, системные организации (продолжат работу). Хочу подчеркнуть, что мы не вводим локдаун, мы вводим точечные ограничения", - сказал Гахария.

По данным Минздрава, в Грузии за последние сутки выявлено 3 801 случай заражения COVID-19. Всего в стране зафиксировано 118 690 подтвержденных случаев инфицирования. С 26 февраля в Грузии от COVID-19 скончались 1 124 больных.