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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
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Шведские принц Карл Филипп и принцесса София заболели коронавирусом

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает таблоид Aftonbladet со ссылкой на заявление королевского дворца Швеции.

У 41-летнего принца и его 35-летней супруги наблюдаются легкие симптомы - как при гриппе. Они лечатся в своем доме в Стокгольме, с ними находятся двое маленьких детей.

Ожидается, что в скором времени тест на коронавирус сделают король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, их дочь и сестра Карла Филиппа, и ее супруг принц Даниэль.

По данным таблоида Aftonbladet, королевская семья на прошлой неделе собиралась на похоронах брата королевы Сильвии, до этого все присутствовавшие на церемонии сдали тест на коронавирус, и он оказался отрицательным у всех.

В начале пандемии весной принцесса София устроилась волонтером в одну из больниц Стокгольма, где лечили коронавирусных больных. До последнего времени она работала там на полставки.

Власти Швеции с самого начала придерживались сдержанной позиции относительно вируса и не вводили жестких мер ограничений. Всего с начала пандемии в этой стране выявили более 230 тыс. заражений, скончались 6,5 тыс. человек.

Швеция Карл Филипп коронавирус

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