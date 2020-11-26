Российские полярники с августа фиксировали землетрясения в Антарктиде

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские полярники со станции Беллинсгаузен и их соседи в течение нескольких месяцев наблюдают подземные толчки, эпицентр которых находится в проливе Брансфилд, сообщил "Интерфаксу" начальник станции 65-й Российской антарктической экспедиции Анатолий Селиванов.

"С 28.08.2020 по настоящее время наблюдаются регулярные единичные землетрясения. Эпицентр землетрясений магнитудой 4,7 - 5,3 находится в районе 60 - 150 км на юго-восток от станции Беллинсгаузен в проливе Брансфилд на глубине от 2 до 10 км. Единственный раз, когда эпицентр землетрясений достиг магнитуды в 6,0, был 7 ноября", - сказал Селиванов.

Он сообщил, что в конце сентября по инициативе руководства станции Беллинсгаузен из-за большого количества землетрясений были проведены контрольные сеансы связи с соседними станциями на случай необходимости взаимной помощи.

В начале октября с начальниками антарктических станций острова Ватерлоо (Кинг-Джордж) были проведены консультации по взаимодействию в случае стихийного бедствия при землетрясении. В двух зданиях станции Беллинсгаузен, расположенных на возвышенности, проработан план эвакуации в случае частичного затопления береговой линии станции. В плане мероприятий предусмотрено автономное питание жилых модулей, наличие провизии, медицинской аптечки и оборудования резервной связи, добавил начальник станции.

По словам Селиванова, российские полярники ощущают каждый подземный толчок вне зависимости от магнитуды, но на психоэмоциональном состоянии персонала станции это не сказывается. Кроме того, землетрясения пока не влекут никаких повреждений в постройках станции. Никаких внешних проявлений подземных толчков - разрушения льда и айсбергов, усиления волн, подъема уровня воды, подтопления - также не наблюдается.

Начальник станции добавил, что в прежние годы сам был свидетелем одного землетрясения в Антарктиде - 27 августа 2018 года.

"Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8-6 находился в 106 км от чилийской базы 'PRAT'. Я зимовал тогда (в период 63-й РАЭ) на станции Беллинсгаузен, это был единичный случай на тот год", - сказал ученый, добавив, что о других землетрясениях в Антарктиде ему неизвестно.

По данным системы мониторинга землетрясений, последний подземный толчок в районе Шетландских островов - магнитудой 4,1 - был зафиксирован в четверг.

Беллинсгаузен - российская антарктическая станция на острове Кинг-Джордж в составе архипелага Южные Шетландские острова. Архипелаг отделяется от Антарктического полуострова проливом Брансфилд, а от Южной Америки - проливом Дрейка. Население острова Кинг-Джордж составляет персонал нескольких полярных станций, в том числе одной российский.