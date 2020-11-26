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Российский военный найден мертвым в Армении

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Тело российского военнослужащего обнаружено по месту проживания вне воинской части в Армении сослуживцем, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) в четверг.

Комиссия командования военный базы ЮВО в Армении вместе с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти контрактника, говорится в сообщении. В нем также отмечается, что следов насильственной смерти на теле военного не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

ЮВО Армения

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