Российский военный найден мертвым в Армении

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Тело российского военнослужащего обнаружено по месту проживания вне воинской части в Армении сослуживцем, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) в четверг.

Комиссия командования военный базы ЮВО в Армении вместе с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти контрактника, говорится в сообщении. В нем также отмечается, что следов насильственной смерти на теле военного не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего уточняются.