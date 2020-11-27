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Лукашенко заявил, что Польша предлагала создать ситуацию для обрушения экономики Белоруссии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр привел выдержки из данных национальных спецслужб, в частности, о том, что Польша предлагала создать в республике ситуацию с целью обрушения ее экономики.

Он сообщил об этом в пятницу во время встречи с коллективом шестой городской клинической больницы Минска.

По словам Лукашенко, "официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши". "По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью", - отметил глава государства.

"Победа революции в Белоруссии - также национальный интерес Польши", - зачитал Лукашенко заявления, которые, как утверждает он со ссылкой на КГБ, принадлежат польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Кроме того, Лукашенко утверждает, что Польша предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми. "Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса", - сказал он, ссылаясь на данные спецслужб.

Далее Лукашенко рассказал, что в сентябре польское правительство пришло к выводу, что изменить ситуацию в Белаоруссии военными силами пока нельзя. "Однако надо быть готовыми к этому сценарию в любом случае. Мы должны решить две проблемы. Первая: мы должны подготовиться к военному решению проблемы, запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая: мы должны продемонстрировать России, что против использования ею любых вооруженных структур в Белоруссии", - заявляли, по данным белорусского президента, в Польше.

Белоруссия Польша Александр Лукашенко

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