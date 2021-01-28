Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Лукашенко считает последний фильм Навального попыткой раскачать ситуацию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает фильмы-расследования Алексея Навального одним из начальных этапов по раскачиванию ситуации в России, передает "БелТА". Он упомянул и последний фильм, который оппозиционер "склепал в бессознательном состоянии" в Германии.

Речь об этом зашла на совещании со совершенствованию законодательства.

"Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают? Притом я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов. Я просто говорю: для того чтобы вести эту борьбу, надо самому быть вне подозрений", - обратил внимание президент.

"Путин помиловал его, оставив на свободе с определенными ограничениями, сам (Навальный. - ИФ.) был судим, и он сегодня борец с коррупцией! - отметил Лукашенко - Если кто-то решил бороться, особенно против сильных мира сего, против власти, против Президента, решил осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Не должно у тебя быть ни одной запятой, буквы в твоей биографии, чтобы кто-то мог за это зацепиться".

"Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна - это только начало", - убежден президент.

Он объяснил, что считает, что Белоруссию использовали как трамплин для атаки извне на Россию. Он напомнил, что в руководстве Белоруссии "точно еще в первой половине прошлого года уловили направление действий из-за рубежа против" Минска и предупреждали Москву об опасности.

Последние события в России показывают, что эти предупреждения сбываются, полагает Лукашенко. Разницу он видит в том, что в августе в Белоруссии хотели "осуществить блицкриг", "мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска". В России же "будут качать вдолгую", убежден он.

Перед выборами в Госдуму, по его мнению, в России пройдет "первая репетиция", а "после думских выборов будет еще моднее".

"Они умеют играть вдолгую. Это не пацаны. Мы это видели, по линии спецслужб, и МВД, и КГБ знают. Мы постоянно информировали россиян. Мы видели, что это все готовят для России", - сказал президент.

Протесты в Белоруссии продолжаются с президентских выборов в августе. Участники протестов выступают против фальсификации итогов выборов, против применения насилия к задержанным, требуют отставки Лукашенко и освобождения политзаключенных. В Росии 23 января прошли акции в поддержку арестованного Навального.

Протесты в Москве

16
Александр Лукашенко Алексей Навальный Белоруссия НАТО Минск Германия

Новости по теме

Новости

Украинский музей заявил, что подаренная Лаврову икона оказалась не 300-летней

Пандемия коронавируса

Собаки будут выявлять COVID у людей по запаху в римском аэропорту

Собаки будут выявлять COVID у людей по запаху в римском аэропорту

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации
Пандемия коронавируса

В мире из 100,8 млн заразившихся коронавирусом умерли 2,17 млн

Новый президент Киргизии вступил в должность

Что случилось этой ночью: четверг, 28 января

Республиканцы не будут предлагать Трампу баллотироваться в президенты

Республиканцы не будут предлагать Трампу баллотироваться в президенты

Трех членов организации Oath Keepers обвинили в штурме Капитолия

Норвегия закроет границы из-за коронавируса

Представителю посольства США вручили ноту протеста из-за фейков об РФ

Представителю посольства США вручили ноту протеста из-за фейков об РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');