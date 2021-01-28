Лукашенко считает последний фильм Навального попыткой раскачать ситуацию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает фильмы-расследования Алексея Навального одним из начальных этапов по раскачиванию ситуации в России, передает "БелТА". Он упомянул и последний фильм, который оппозиционер "склепал в бессознательном состоянии" в Германии.

Речь об этом зашла на совещании со совершенствованию законодательства.

"Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают? Притом я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов. Я просто говорю: для того чтобы вести эту борьбу, надо самому быть вне подозрений", - обратил внимание президент.

"Путин помиловал его, оставив на свободе с определенными ограничениями, сам (Навальный. - ИФ.) был судим, и он сегодня борец с коррупцией! - отметил Лукашенко - Если кто-то решил бороться, особенно против сильных мира сего, против власти, против Президента, решил осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Не должно у тебя быть ни одной запятой, буквы в твоей биографии, чтобы кто-то мог за это зацепиться".

"Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна - это только начало", - убежден президент.

Он объяснил, что считает, что Белоруссию использовали как трамплин для атаки извне на Россию. Он напомнил, что в руководстве Белоруссии "точно еще в первой половине прошлого года уловили направление действий из-за рубежа против" Минска и предупреждали Москву об опасности.

Последние события в России показывают, что эти предупреждения сбываются, полагает Лукашенко. Разницу он видит в том, что в августе в Белоруссии хотели "осуществить блицкриг", "мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска". В России же "будут качать вдолгую", убежден он.

Перед выборами в Госдуму, по его мнению, в России пройдет "первая репетиция", а "после думских выборов будет еще моднее".

"Они умеют играть вдолгую. Это не пацаны. Мы это видели, по линии спецслужб, и МВД, и КГБ знают. Мы постоянно информировали россиян. Мы видели, что это все готовят для России", - сказал президент.

Протесты в Белоруссии продолжаются с президентских выборов в августе. Участники протестов выступают против фальсификации итогов выборов, против применения насилия к задержанным, требуют отставки Лукашенко и освобождения политзаключенных. В Росии 23 января прошли акции в поддержку арестованного Навального.