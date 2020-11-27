Казахстан начал искать площадку для производства российской COVID-вакцины

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане идет поиск площадки для производства российской вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

"Сейчас этот вопрос прорабатывается, мы определяемся с площадкой. Скорее всего, это будет на площадках действующих фармацевтических заводов, мы сейчас изучаем по Казахстану эту возможность вместе с нашими российскими коллегами для того, чтобы в дальнейшем начать производство у нас в стране", - сказал Цой на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о строительстве завода по производству российской вакцины в Казахстане.

"Эта вакцина сейчас находится на третьей фазе испытаний, наши российские коллеги говорят, что буквально скоро они нас проинформируют об итогах проводимого исследования. Первая и вторая фазы показали свою эффективность, поэтому в данный момент мы ее рассматриваем как одну из потенциальных", - продолжил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал о достигнутой договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины.