Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 636+581 197

Казахстан начал искать площадку для производства российской COVID-вакцины

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане идет поиск площадки для производства российской вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

"Сейчас этот вопрос прорабатывается, мы определяемся с площадкой. Скорее всего, это будет на площадках действующих фармацевтических заводов, мы сейчас изучаем по Казахстану эту возможность вместе с нашими российскими коллегами для того, чтобы в дальнейшем начать производство у нас в стране", - сказал Цой на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о строительстве завода по производству российской вакцины в Казахстане.

В миреКазахстан построит завод по производству российской COVID-вакциныЧитать подробнее

"Эта вакцина сейчас находится на третьей фазе испытаний, наши российские коллеги говорят, что буквально скоро они нас проинформируют об итогах проводимого исследования. Первая и вторая фазы показали свою эффективность, поэтому в данный момент мы ее рассматриваем как одну из потенциальных", - продолжил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал о достигнутой договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины.

Казахстан Россия коронавирус

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

ВС Украины утвердил Ощадбанк собственником ТМ "Сбербанк" в стране

ВС Украины утвердил Ощадбанк собственником ТМ "Сбербанк" в стране
Пандемия коронавируса

Лукашенко вновь заговорил о коронапсихозе

Лукашенко вновь заговорил о коронапсихозе

Россия и мир. Сессия 2. Турция при Эрдогане

Россия и мир. Сессия 2. Турция при Эрдогане

Русский язык останется в Киргизии официальным

Пандемия коронавируса

Президент Бразилии отказался прививаться от COVID-19

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 61 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 27 ноября

Шесть руководителей Citgo приговорены к тюремным срокам в Венесуэле

Шесть руководителей Citgo приговорены к тюремным срокам в Венесуэле

На Кипре арестован мужчина, подозреваемый в РФ в крупном мошенничестве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');