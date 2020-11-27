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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06Заразились
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В Литве зафиксировали антирекорд по суточному приросту случаев COVID

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Литве зафиксировано рекордное суточное число заболевших коронавирусом с начала пандемии - 2 339 случаев, умерли 22 человека, в Латвии выявлено 637 случаев COVID-19 и два умерших, в Эстонии - 370 заболевших, пятеро скончались.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2 339 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 22 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики. По иным причинам умерли еще 19 зараженных.

Это самое большое число случаев заражения за сутки в Литве с начала пандемии.

Накануне, 26 ноября, в Литве было зафиксировано 2 104 новых случая COVID-19. Общее число заболевших в стране достигло 56 095, число жертв коронавируса выросло до 471, по иным причинам умерли 213 зараженных, 13 514 человек выздоровели.

Как сообщалось, завершающее срок полномочий правительство Литвы в среду, 25 ноября, продлило карантин в стране до 17 декабря.

В Латвии за сутки зафиксировано 637 новых случаев COVID-19, умерли два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Накануне в стране было установлено максимальное суточное число случаев заражения коронавирусом - 898.

Общее число заболевших COVID-19 в Латвии достигло 15 808 человек, 190 пациентов умерли, выздоровели 1719.

В Эстонии за сутки было сделано 5 367 первичных тестов на коронавирус, из которых 370 оказались положительными, сообщил в пятницу Департамент здоровья. Днем ранее было выявлено 415 инфицированных.

Скончались за сутки пять человек, общее количество жертв COVID-19 в стране достигло 104. В больницах с коронавирусом находится 182 человека. 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Эстонии зафиксировано 11 323 случая заражения COVID-19, выздоровели 6 710 человек.

В связи с расширением заболеваемости коронавирусом правительство Эстонии со вторника, 24 ноября, сделало обязательным ношение медицинских масок в публичных помещениях.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 27 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Литва Латвия Эстония Коронавирус

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