В Карабах из Армении вернулись уже более 21 тыс. беженцев

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении вернулись 2 115 человек, сообщает министерство обороны РФ.

Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись уже 21 083 беженца.

Отмечено, что "режим прекращения огня по всей линии соприкосновения соблюдается".

Российские миротворцы также продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.

"За сутки произведена очистка от неразорвавшихся боеприпасов 2,85 км автодорог, 5,9 га местности в г. Степанакерте. Обнаружено и обезврежено 104 взрывоопасных предмета. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 14,67 га территории, 5,5 км дорог, разминировано 81 домостроение, обнаружено и уничтожено 416 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.