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Азербайджанская армия вошла в Лачинский район в Карабахе

Азербайджанская армия вошла в Лачинский район в Карабахе
Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Армия Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением Москвы, Баку и Еревана 1 декабря по местному времени вступила в Лачинский район, сообщает Минобороны Азербайджана.

Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении в ночь на 10 ноября заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые шли с конца сентября. Оно предполагает передачу Ереваном Баку Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского района, которые Армения удерживала до недавнего времени. Лачинский район должен был быть возвращен до 1 декабря.

Для контроля за выполнением договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор было решено ввести российский миротворческий контингент - это 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц специальной и автомобильной техники.

Кроме того, на территории Азербайджана при участии России и Турции будет создан Совместный центр по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 30 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах Лачинский район

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