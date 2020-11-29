"Географический диктант-2020" в ВС РФ напишут более 130 тыс. человек

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Просветительская акция "Географический диктант-2020" в воскресенье пройдет в 109 странах, по линии российского военного ведомства в ней примут участие свыше 130 тысяч человек, сообщило министерство обороны РФ.

"Более 130 тысяч военнослужащих, гражданских служащих и сотрудников министерства обороны РФ проверят знания географии на более чем 1 000 площадках международной просветительской акции "Географический диктант-2020", - говорится в сообщении.

Центральной площадкой акции по Минобороны России станет Национальный центр управления обороной РФ, на прямой связи с которым будут все площадки проведения диктанта в военных округах. В Южном военном округе в акции Русского географического общества (РГО) примут участие более 33 тыс. человек, Западном - свыше 14 тыс., Центральном - 10 тыс., Восточном - около 23 тыс. "И почти четыре тысячи человек на Северном флоте продемонстрируют свои знания географии", - информирует ведомство.

В этом году географический диктант пройдёт на почти 6,5 тысячах площадках - в России и ещё 108 странах. "Диктант переведён на 10 языков", - говорится в пресс-релизе.

Международная просветительская акция РГО "Географический диктант" проходит 29 ноября 2020 года в шестой раз. Диктант будет проводиться как очно - на специально организованных площадках, так и в интернете. Формат проведения зависит от региона и введенных ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.

"На очных площадках диктант начнется в 12:00 по местному времени. Дистанционный диктант проводится в режиме онлайн проходит только в единый день проведения диктанта в ограниченный промежуток времени с 12 до 13 часов по местному времени. Задания диктанта разрабатываются на основе содержания образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования в РФ", - сообщило Минобороны.

Впервые географический диктант состоялся в 2015 году. С 2017 года диктант стал международным. По данным Минобороны, за пять лет участниками диктанта стали более миллиона человек.