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Более 32 тысяч человек в Восточном военном округе поучаствовали в географическом диктанте

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Площадки воинских частей и организаций Восточного военного округа для написания географического диктанта собрали в воскресенье более 32 тысяч участников международной просветительской акции, в том числе строителей БАМа, сообщает пресс-служба округа.

Участники акции решали тесты о географическом расположении городов и субъектов, крупных озер и рек, климатических зонах и горных вершинах и вулканах России и многие другие.

Самыми крупными площадками стали зал военного совета в штабе ВВО в Хабаровске, территория на корабле измерительного комплекса Тихоокеанского флота "Маршал Крылов" во Владивостоке, а также блочно-модульный городок в поселке Верхнезейск Амурской области, где проживают военнослужащие железнодорожных войск округа, выполняющие реконструкцию участка Байкало-Амурской магистрали.

В зале военного совета диктант написали представители командования округа, начальники управлений и служб, юнармейцы города Хабаровска. Свои знания в области географии проверили военнослужащие воинских частей и соединений, дислоцированных во всех 11 субъектах РФ, входящих в зону ответственности Восточного военного округа.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Написание диктанта на всех площадках организовывалось с учетом карантинных требований.

Географический диктант Восточный военный округ

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