На юге Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен (Лембата) в южной части страны, стал извергаться в воскресенье, сообщают западные СМИ.

По их данным, столб пепла и дыма поднялся из жерла вулкана на высоту 4 км. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, однако власти запретили полеты в этом районе страны и закрыли местный аэропорт.

Как сообщили в Геологическом агентстве Индонезии, жителям рекомендуется не предпринимать какую-либо активность в радиусе четырех километров от кратера вулкана.

Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и в связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.

СМИ напоминают, что в Индонезии, находящейся в сейсмически опасной зоне - так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, имеются примерно 130 действующих вулканов.