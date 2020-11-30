Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Тысячи людей эвакуированы в Индонезии после извержения вулкана

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Более 4 тысяч человек эвакуированы из районов, прилегающих к месту извержения вулкана Или Левотолок на индонезийском острове Лембата, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям.

Сообщений о пострадавших не поступало.

В то же время столб пепла после извержения поднялся на высоту 4 км, из-за чего пришлось закрыть местный аэропорт и распространить информацию о трудностях с аэронавигацией.

Опасная зона вокруг кратера вулкана, проход в которую запрещен, расширена с 2 до 4 км.

Кроме того, власти посоветовали жителям использовать маски, чтобы защититься от вулканического пепла. "Чтобы свести к минимуму воздействие вулканического пепла на здоровье, людям рекомендуется носить маски или другие средства для защиты глаз и кожи", - сказал представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитья Джати.

Индонезия Или Левотолок

Новости по теме

Новости

Иран назвал "сложной операцией" атаку на ученого-ядерщика Фахризаде

Иран назвал "сложной операцией" атаку на ученого-ядерщика Фахризаде

Гендиректор Токийской биржи ушел в отставку из-за октябрьского сбоя

Гендиректор Токийской биржи ушел в отставку из-за октябрьского сбоя

Экс-глава службы кибербезопасности США назвал чушью взлом машин для голосования

Экс-глава службы кибербезопасности США назвал чушью взлом машин для голосования

Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья

Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья
Пандемия коронавируса

Заключенные одной из тюрем Шри-Ланки устроили "коронавирусный" бунт

Заключенные одной из тюрем Шри-Ланки устроили "коронавирусный" бунт
Пандемия коронавируса

В Таиланде ищут 200 человек в попытке предотвратить вспышку COVID-19

В Таиланде ищут 200 человек в попытке предотвратить вспышку COVID-19

Brent подешевела до $47,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 ноября

Украинские лоббисты помогут США с санкциями против "Северного потока-2"

Украинские лоббисты помогут США с санкциями против "Северного потока-2"

Байден получил травму, играя со своей собакой

Байден получил травму, играя со своей собакой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');