Тысячи людей эвакуированы в Индонезии после извержения вулкана

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Более 4 тысяч человек эвакуированы из районов, прилегающих к месту извержения вулкана Или Левотолок на индонезийском острове Лембата, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям.

Сообщений о пострадавших не поступало.

В то же время столб пепла после извержения поднялся на высоту 4 км, из-за чего пришлось закрыть местный аэропорт и распространить информацию о трудностях с аэронавигацией.

Thousands flee eruption from Indonesia's Ile Lewotolok volcano https://t.co/7MZ4liOYRi pic.twitter.com/W7TkbMGwkX — BBC News (World) (@BBCWorld) November 30, 2020

Опасная зона вокруг кратера вулкана, проход в которую запрещен, расширена с 2 до 4 км.

Кроме того, власти посоветовали жителям использовать маски, чтобы защититься от вулканического пепла. "Чтобы свести к минимуму воздействие вулканического пепла на здоровье, людям рекомендуется носить маски или другие средства для защиты глаз и кожи", - сказал представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитья Джати.