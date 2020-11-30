Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья

Избранный президент Молдавии отметила, что необходим диалог с Россией

Избранный президент Молдавии Майя Санду Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент Молдавии Майя Санду выступает за диалог с Россией по проблеме вывода российских войск с территории республики. Об этом она заявила в понедельник на первой пресс-конференции в качестве избранного президента.

"Есть две части российских войск в Приднестровском регионе. Есть оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая находится на территории Молдавии без каких-либо официальных документов. Нет и не было никогда соглашения о пребывании этих войск, нет согласия Молдавии на пребывание этой группы войск в нашей стране. И эти войска должны быть выведены, как и вооружение и боеприпасы, которое они охраняют", - подчеркнула Санду.

Она отметила, что есть и вторая часть вооруженных формирований России в Молдавии - миротворческие силы.

"Миротворческие силы находятся в Молдавии в соответствии с Соглашением от 21 июля 1992 года. В настоящее время не существует угрозы возобновления вооруженного конфликта. И мы выступаем за преобразование этой миротворческой операции в Гражданскую международную Миссию под мандатом ОБСЕ. Это не новая позиция, это официальная позиция Молдавии, которая неоднократно была озвучена на протяжении лет, такая позиция была всегда", - сказала президент.

Она отметила, что у России иная точка зрения. "Мы видим, что у России другое мнение. Мы будем вести диалог, переговоры, будем обсуждать. Мы независимая страна, которая не хочет пребывания иностранных войск на свой территории. Будем вести переговоры. В прошлом году, когда я была премьер-министром, мы видели открытость со стороны России для таких переговоров. Об этом заявил и министр обороны Шойгу. Нужно найти решение этих вопросов, - сказала Санду.

Бывшая премьер-министр Молдавии Санду победила на президентских выборах, обойдя действующего президента Игоря Додона во втором туре. Его полномочия истекают 23 декабря. Инаугурация Санду состоится 24 или 25 декабря.

Проблема вывоза боеприпасов

В конце августа 2018 года в ходе визита в Молдавию министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации российских боеприпасов с истекшим сроком хранения, которые складированы в селе Колбасна на левом берегу Днестра и охраняются военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Додон приветствовал планы возобновить ликвидацию боеприпасов, которая была начата в 2002 году, но прекращена после провала попытки подписать Меморандум Козака по урегулированию приднестровского конфликта.

Тогда было утилизировано и вывезено около 20 тыс. тонн вооружения и боеприпасов с истекшим сроком хранения, а еще примерно столько же осталось в Приднестровье. Возникшая в 2020 году ситуация с пандемией коронавируса не позволила достичь прогресса в решении этой проблемы.

В сентябре Додон в ходе общих дебатов на 75-й Генеральной Ассамблее ООН заявил о необходимости решения проблемы российского вооружения на складах. Однако он не стал ссылаться на Резолюцию ООН о необходимости вывода российских войск и вооружения, принятую на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году. В своем выступлении он высказался за активизацию роли ОБСЕ в управлении ситуацией в Приднестровском регионе Молдавии и в урегулировании приднестровского конфликта.