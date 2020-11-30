Санду выступила за развитие отношений с Россией

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент Молдавии Майя Санду выступает за развитие отношений с Российской Федерацией. Об этом она заявила на своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента, которую провела в понедельник.

"На прошедших выборах президента большинство граждан Молдавии высказались за хорошие отношения с Европейским союзом. Но большинство граждан также высказалось за хорошие отношения с Россией. И я буду работать для этого", - сказала Санду.

По ее словам, "есть много вопросов, которые необходимо обсуждать с российскими властями". "И я буду это делать. Речь идет и об экспорте молдавской продукции на российский рынок, и социальное обеспечение, пенсии для граждан Молдавии, которые работают в России. Я готова встречаться и обсуждать с Россией весь комплекс вопросов", - подчеркнула Санду.

Отвечая на вопросы одного из журналистов об отношениях с Белоруссией и о том, пригласит ли Санду на церемонию инаугурации Светлану Тихановскую, избранный президент сказала, что "официальная позиция президента Молдавии относительно ситуации в Белоруссии будет обнародована после вступления в должность".

В ходе пресс-конференции Санду также заявила, что российские войска должны быть выведены из Приднестровья, а миротворческая миссия должна быть преобразована в Гражданскую международную миссию под мандатом ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Санду не обсуждала с Москвой свое предложение заменить российских миротворцев на наблюдателей от ОБСЕ.

Санду победила на президентских выборах, опередив действующего президента Игоря Додона по числу голосов. Полномочия Додона истекают 23 декабря, инаугурация Санду состоится 24 или 25 декабря.