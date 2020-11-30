Лондон призвал Москву передать ОЗХО все данные о программе "Новичок"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания по-прежнему считает, что Россия ответственна за покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и призывает Москву обнародовать в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу по работе над веществами группы "Новичок".

"Великобритания считает, что нет никакого правдоподобного объяснения отравлению господина Навального кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение", - приводит твиттер-аккаунт делегации Великобритании в ОЗХО слова государственного министра при Минобороны Аннабель Голди в заявлении для 25-й ежегодной конференции ОЗХО.

"Мы призываем Российскую Федерацию полностью раскрыть ОЗХО программу "Новичка", - добавила Голди.

В октябре власти Великобритании вслед за ЕС ввели санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Навального.

Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против, как считают в ЕС, лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября ОЗХО сообщила, что Алексей Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружи.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.