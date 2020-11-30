Гендиректор Токийской биржи ушел в отставку из-за октябрьского сбоя

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор Токийской биржи Коитиро Мияхара ушел в отставку, взяв на себя ответственность за системный сбой, случившийся 1 октября, сообщил биржевой оператор Japan Exchange Group.

Мияхара уйдет со всех руководящих постов.

Токийская фондовая биржа впервые с 1999 года приостановила торги всеми акциями в ходе сессии 1 октября в связи из-за сбоя в системе. Japan Exchange Group назвал причиной приостановки торгов сбой в работе оборудования, связанного с передачей данных о котировках. Переключить систему на резервное оборудование не получилось.