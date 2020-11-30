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Белорусские пенсионеры вновь вышли на акцию протеста в Минске

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Белорусские пенсионеры проводят ставшую уже традиционной по понедельникам акцию протеста в Минске, силовики пытаются помешать им.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, несколько сотен пенсионеров собралось на площади Независимости возле Красного костела и направились по привычному маршруту в сторону центра.

Однако по проспекту им удалось пройти лишь метров триста. "Возле гостиницы "Минск" (на пересечении проспекта Независимости и улицы Володарского) силовики перекрыли движение по тротуару. В итоге колонна двинулась в обход", - сообщает портал tut.by.

Части протестующих удалось обойти кордон и вновь собраться на проспекте Независимости. Возле здания КГБ они водили хоровод, пока их не оттеснили силовики.

Во время марша небольшая группа протестующих была взята сотрудниками правоохранительных органов в кольцо, здесь они провели несколько задержаний. Акция продолжается. Значительная часть протестующих находится в районе станции метро "Немига".

В Белоруссии уже почти четыре месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Минск Белоруссия

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