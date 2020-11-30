Правозащитники сообщили о задержании российского журналиста в Минске

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Несколько человек, в том числе журналист российского информагентства, задержаны на протестной акции пенсионеров в Минске в понедельник.

В настоящее время правозащитникам известны имена только троих задержанных протестующих. Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома пока не отвечает на запросы агентства "Интерфакс-Запад".

В понедельник белорусские пенсионеры попытались провести очередную акцию протеста в Минске, силовики препятствовали движению протестующих по проспекту Независимости. Они разделили колонну, зажимали группы участников акции в кольцо, задерживали демонстрантов.

В Белоруссии уже почти четыре месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.