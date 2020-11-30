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В США понадеялись, что Турция пересмотрит позицию по российским С-400

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - США надеются, что Анкара осознает, что была неправа, купив комплексы С-400 у России, и пересмотрит свою позицию по этому вопросу, заявила в понедельник постпред Соединенных Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Мы надеемся, что Турция осознает возможные последствия своих действий до того, как начнет использовать С-400", - сказала она на брифинге.

По словам Хатчисон, Вашингтон ожидает, что Турция "пересмотрит свою позицию, поняв, что совершила ошибку".

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от Штатов ракетные комплексы Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Кей Бейли Хатчисон США НАТО Турция С-400

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