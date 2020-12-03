Анкара ожидает, что США при Байдене решат вопрос с С-400 без санкций

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Анкара рассчитывает на то, что администрация претендента на президентское кресло в США Джо Байдена будет готова решать проблему приобретения Турцией зенитных ракетных систем С-400 без применения санкций, заявил в четверг глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Все, что нам нужно от новой администрации - решение вопроса путем диалога, а не путем угроз и санкций", - сказал Чавушоглу, выступая на конференции Mediterranean Dialogues.

Чавушоглу напомнил, что Анкаре пришлось закупить оружие у России, так как возможности приобрести его у партеров по НАТО у Турции не было.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.