Сербия изучит возможность совместного производства вакцины "Спутник V"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сербия готова изучить возможность совместного производства вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия из 20 доз поступит в эту страну для лабораторных исследований до конца следующей недели, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ по итогам переговоров главы ведомства Дениса Мантурова с председателем правительства республики Аной Брнабич в формате видеоконференцсвязи.

"Во время встречи российские участники проинформировали сербскую сторону о ходе работы по массовому производству в России вакцины "Спутник V". По словам Брнабич, Сербия готова изучить возможность совместного производства этого препарата", - говорится в сообщении министерства.

В свою очередь Мантуров сообщил, что "партия вакцины для осуществления лабораторных исследований в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели", сообщили в Минпромторге.

В переговорах приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, руководство Минздрава России, Российского фонда прямых инвестиций, "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" и представители ответственных органов власти Республики Сербия.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал о том, что, возможно, будут достигнуты договоренности и о производстве российской вакцины в Германии.

Уже достигнута договоренность о производстве вакцины в Венгрии, помимо ранее заявленных площадок в Индии, Южной Корее, Бразилии и КНР. 27 ноября прошли переговоры с делегацией из Франции в области сотрудничества по производству препарата. Обсуждался вопрос о производстве "Спутник V" в Белоруссии.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna и выше AstraZeneca, сообщал ранее РФПИ.

11 августа года вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

В настоящее время в ходе пострегистрационного исследования на 40 тыс. добровольцах в России привито двумя дозами 19 тыс. человек, только первой дозой - 3 тыс.