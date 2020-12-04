Сербия получила российскую вакцину "Спутник V"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" 3 декабря была доставлена в Сербию, сообщается в твиттере вакцины со ссылкой на сербского президента Александра Вучича.

Также там появились видео, на котором демонстрируется процесс доставки вакцины из Москвы в аэропорт Белграда.

EXCLUSIVE VIDEO: Russia's #SputnikV vaccine arrives in Belgrade airport in Serbia on December 3. pic.twitter.com/sU48CrVp5m — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 3, 2020

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции, по заявлению РФПИ, превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna и выше AstraZeneca.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от 40 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год, отмечает РФПИ. Экспортная цена вакцины будет меньше 10 долларов за дозу.