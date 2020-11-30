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Пираты похитили с танкера у берегов Того россиянина и еще троих моряков

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Республике Бенин и Тоголезской республике сообщили о похищении пиратами россиянина и еще троих членов экипажа танкера Agisilaos.

"В ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта г.Ломе (Тоголезская Республика) на танкер Agisilaos было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырех членов экипажа, включая гражданина России", - говорится в сообщении на странице российской дипмиссии в фейсбуке.

Отмечается, что "посольство отслеживает развитие ситуации".

Agisilaos Того

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