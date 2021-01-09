Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:20Заразились
на 09.01В России 3 379 103+23 309В мире 88 860 500+817 738

Захваченного пиратами в Гвинейском заливе россиянина освободили

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российского моряка, похищенного ранее с танкера Agisilaos в Гвинейском заливе, освободили, сообщает в субботу МИД РФ.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, 7 января освобожден гражданин России А.С.Лебедев вместе с еще тремя иностранными членами экипажа танкера Agisilaos, которые следовали из Республики Конго в Тоголезскую Республику и были похищены в результате пиратского нападения 30 ноября 2020 года.

Согласно сообщению, в настоящее время моряки находятся в городе Порт-Харкорт (Нигерия), где проходят медицинский осмотр.

Представители посольства РФ в Нигерии и греческой судовладельческой компании Capital Ship Management Corp прорабатывают вопрос об организации скорейшего возвращения россиянина домой, информирует МИД.

Отмечается, что освободить моряков удалось благодаря усилиям российских дипломатов в Нигерии и Бенине (посол России аккредитован в Того по совместительству), нигерийских и тоголезских властей, а также представителей компании-судовладельца.

При этом МИД России призвал сограждан, работающих по найму на иностранных судах, обратить самое пристальное внимание на то, что мореходство в Гвинейском заливе сопряжено с высокими рисками пиратских нападений, прямой угрозой для жизни и здоровья членов экипажей.

Agisilaos Гвинейский залив Того МИД РФ

Новости по теме

Новости

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с катастрофой

Министр Индонезии подтвердил крушение самолета севернее Джакарты

Министр Индонезии подтвердил крушение самолета севернее Джакарты

В Иране пригрозили выслать инспекторов МАГАТЭ из-за санкций США

Россиян не было на борту упавшего в Индонезии самолета

Пассажирский самолет Sriwijaya Air упал в море

Пассажирский самолет Sriwijaya Air упал в море

В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты лайнером

Пандемия коронавируса

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в восьми штатах США

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в восьми штатах США

ФБР начало расследование возможных планов участников штурма Капитолия

Пандемия коронавируса

Жителей двух городов КНР призвали неделю не покидать дома из-за COVID

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');