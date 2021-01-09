Захваченного пиратами в Гвинейском заливе россиянина освободили

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российского моряка, похищенного ранее с танкера Agisilaos в Гвинейском заливе, освободили, сообщает в субботу МИД РФ.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, 7 января освобожден гражданин России А.С.Лебедев вместе с еще тремя иностранными членами экипажа танкера Agisilaos, которые следовали из Республики Конго в Тоголезскую Республику и были похищены в результате пиратского нападения 30 ноября 2020 года.

Согласно сообщению, в настоящее время моряки находятся в городе Порт-Харкорт (Нигерия), где проходят медицинский осмотр.

Представители посольства РФ в Нигерии и греческой судовладельческой компании Capital Ship Management Corp прорабатывают вопрос об организации скорейшего возвращения россиянина домой, информирует МИД.

Отмечается, что освободить моряков удалось благодаря усилиям российских дипломатов в Нигерии и Бенине (посол России аккредитован в Того по совместительству), нигерийских и тоголезских властей, а также представителей компании-судовладельца.

При этом МИД России призвал сограждан, работающих по найму на иностранных судах, обратить самое пристальное внимание на то, что мореходство в Гвинейском заливе сопряжено с высокими рисками пиратских нападений, прямой угрозой для жизни и здоровья членов экипажей.