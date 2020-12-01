Тихановская инициировала создание единой книги преступлений против протестующих

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская инициировала создание единой книги регистрации преступлений, совершенных против участников акций протеста, и заявила, что будет добиваться международного уголовного преследования и санкций в отношении виновников.

"Я инициирую запуск единой книги регистрации преступлений, созданной Народным антикризисным управлением и командой бывших сотрудников силовых структур ByPol", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Тихановской во вторник.

Тихановская отметила, что в единой книге будут зафиксированы "нарушения закона настолько детально, насколько это возможно, а юристы проверят собранные материалы и подготовят к возбуждению уголовных дел: как на международном уровне, так и для судов новой Беларуси".

"Имена людей, на которых собраны реальные доказательства, моя команда будет рекомендовать для включения в санкционные списки. На прошлой неделе мы уже подали первое уголовное дело в суд международной юрисдикции в Литве. Это дело Максима Хорошина, который подвергся пыткам и был вынужден уехать из Беларуси", - рассказала она.

Экс-кандидат также подчеркнула, что любой, кто участвовал в противоправных действиях против манифестантов, "может конфиденциально написать чистосердечное признание, либо дать показания о преступлениях, которые происходили на его глазах".

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.