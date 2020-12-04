Белорусская оппозиция представила шесть сценариев развития событий

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Команда экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обнародовала шесть сценариев развития ситуации в стране.

"Сегодня, 3 декабря, Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. Советник Светланы Тихановской Александр Добровольский представил возможные сценарии развития ситуации в Беларуси и участие в них самой Тихановской", - говорится в сообщении на сайте Тихановской в четверг.

Первым сценарием может стать проведение новых выборов в результате переговоров. Причин у начала этих переговоров может быть две: действующий президент Александр Лукашенко сам принимает решение либо "группа людей, представляющих интересы прежней власти, принимает решение о вступлении в переговоры". В обоих случаях "со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, группа сотрудничает с Координационным советом (белорусской оппозиции - ИФ)".

Второй сценарий, по мнению Добровольского, это "новые выборы в результате того, что должность президента становится вакантной" из-за того, что бывший президент покидает страну, подает в отставку или подвергается аресту.

Третьим вариантом может стать "ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения". Добровольский считает, что в таком случае Лукашенко сохранит власть на некоторый период, но "отсутствие его легитимности и дефицит ресурсов для существования режима сокращают этот период". Советник Тихановской отмечает, что этот сценарий "становится неустойчивым, есть тенденция перетекания его в сценарий 1 или 2".

Четвертый сценарий предполагает "попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут".

"Проводится Всебеларусское народное собрание (которое является неконституционным органом). На собрании принимается проект изменения Конституции (скорее всего, без конкретного содержания и без конкретных сроков реализации). Несмотря на возможное затягивание времени, Лукашенко в этой ситуации остается нелегитимным, на общественную поддержку он рассчитывать не сможет", - отмечает Добровольский.

Он считает, что объявление новых президентских выборов весной 2021 года могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но сомневается, что Лукашенко поступит таким образом.

"Крайне маловероятно, что удастся сохранить управляемость до весны 2021 года. Вероятность продержаться до осени и вовсе близка к нулю", - заявил советник Тихановской.

Пятым возможным сценарием Добровольский называет возможность введения в Белоруссию российских военных и полицейских формирований с возможной инкорпорацией или без нее. По его мнению, "у России хватит ресурсов на содержание режима на довольно долгое время, но санкции, большая нагрузка на экономику и внутренние волнения приведут к нестабильности ситуации в России".

Вторым вариантом этого сценария может стать то, что Лукашенко в отсутствие инкорпорации либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти. Это может вызвать раскол в силовых структурах и массовые протесты.

"При этом общественные настроения приведут к появлению массового антироссийского движения. Отношения с Россией будут безнадежно испорчены", - прогнозирует Добровольский.

Шестым сценарием оппозиционер называет "номенклатурный или военный переворот, отстранение Лукашенко от власти".

"Анализ вышеперечисленных сценариев показывает, что только два из них устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2. Результатом реализации этих сценариев является разрешение базового противоречия (народ отказал Лукашенко в доверии и требует его ухода, но Лукашенко отказывается уходить)", - резюмировал Добровольский.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Лукашенко, правящий страной с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.