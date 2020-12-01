В Индии начались клинические исследования российской COVID-вакцины

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале проведения в Индии клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Dr. Reddy's Laboratories Ltd. и РФПИ объявили сегодня о начале клинических испытаний 2/3 фазы вакцины "Sputnik V" в Индии после получения необходимого разрешения Центральной лаборатории по лекарственным средствам в Индии", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ во вторник.

Это будет многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности, отмечается в сообщении.