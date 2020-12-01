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Делегация из Венгрии приехала в РФ для осмотра производства "Спутника V"

Делегация из Венгрии приехала в РФ для осмотра производства "Спутника V"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Венгерские специалисты приехали в Россию для ознакомления с особенностями производства вакцины "Спутник V" и последующего налаживания собственного производства данного препарата, сообщает Росздравнадзор.

"1 декабря 2020 года в Росздравнадзоре под председательством руководителя Службы Аллы Самойловой состоялось установочное совещание с венгерской делегацией по вопросам дальнейшего сотрудничества по производству и контролю вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении Росздравнадзора во вторник.

Договоренность о посещении венгерской делегацией России для ознакомления с производством, клиническим применением и контролем за качеством, эффективностью и безопасностью вакцины "Спутник V", разработанной национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии Минздрава РФ, была достигнута 27 ноября в рамках заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, российскую часть которой возглавлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В сообщении приводятся слова Самойловой о встрече во вторник: "Тот факт, что встреча сопредседателей комиссии - министра здравоохранения России Михаила Мурашко и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто - состоялась в пятницу, а уже сегодня, спустя всего четыре дня, мы принимаем венгерскую делегацию, свидетельствует о высокой заинтересованности венгерской стороны к российской вакцине".

По ее словам, в России "осуществляется особый контроль за выпуском и обращением всех медицинских иммунобиологических препаратов, к которым относятся вакцины, в чем венгерская делегация сможет убедиться в ходе визита.

Представители Венгрии поблагодарили Минздрав России и Росздравнадзор за приглашение и возможность увидеть все этапы работы над вакциной "Спутник V" (от процесса ее производства до выпуска в гражданский оборот), а также посетить московскую лабораторию Росздравнадзора по контролю качества лекарственных средств и клиническую базу, где проводятся пострегистрационные клинические исследования вакцины.

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Венгрия Спутник V коронавирус

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