Племянник экс-президента Армении признал вину по уголовному делу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян полностью признал предъявленные ему обвинения в незаконном хранении оружия и обороте наркотических средств.

На заседании суда во вторник адвокаты Саргсяна представили ходатайство об ускоренном судебном расследовании. Следующее заседание назначено на 24 декабря.



13 ноября Апелляционный суд Армении освободил Саргсяна из-под ареста под залог в размере 25 млн драмов ($51 тыс.).

Племянник экс-президента Армении был арестован в декабре 2019 года по обвинению в незаконном хранении оружия и обороте наркотических средств. Уголовное дело против него было возбуждено в июне 2018 года, в июле он был объявлен в международный розыск. Позднее его задержали в Праге с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.